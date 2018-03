Genova. Ancora una vittoria per il Cdm futsal Genova, che conferma un terzo posto nel girone C della Serie B di calcio a cinque. Contro il Sant’Agata futsal 2004 la gara del weekend si è chiusa sul 9-2; merito di una vera prova di squadra, coronata dalle doppiette di Ortisi, Foti e Costa.

Trapela soddisfazione dalle parole di mister Michele Lombardo, rilasciate direttamente sulla pagina Facebook della società: “Sono molto contento della prestazione dei miei ragazzi, soprattutto per la mentalità con la quale abbiamo affrontato il match. La giusta cattiveria agonistica, motivati a non mollare mai. Chi mi conosce sa che queste sono le mie caratteristiche e voglio trasmettere alla squadra la mia esperienza, la mia mentalità. L’unico rammarico è l’infortunio di Andrea Ortisi. Per fortuna meno grave di come si pensava, tra circa un mese potrà tornare ad allenarsi e sicuramente sarà più forte di prima”.

Il cambio di passo ha rilanciato la posizione in classifica; con tre giornate ancora da disputare, però, le speranze di riaprire davvero la classifica per il CDM si sono ormai davvero ridotte.