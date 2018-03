Nervi, i parchi chiusi anche nel week end di Pasqua per l’allestimento di Euroflora

Genova. Per chi nelle vacanze pasquali resta in città, questa potrebbe essere una brutta notizia: i Parchi di Nervi sono stati chiusi per permettere l’allestimento di Euroflora.

La chiusura non fa sconti: anche a Pasqua e Pasquetta i cancelli saranno sbarrati per tutti. Niente prati, fiori e sole a due passi dal mare, per quest’anno.

I parchi saranno riaperto in occasione dell’inizio della kermesse, in programma dal 21 aprile al 6 maggio.