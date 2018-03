Nasconde la droga dietro a un quadro, arrestato

Genova. Aveva scelto un quadro, appeso al muro, come nascondiglio per la droga ma il trucco è stato scoperto dagli agenti della Polizia di Stato di Genova che hanno arrestato un 35enne genovese, questa notte, alle 4.30, nella sua abitazione di Passo Bascione, nel quartiere di Staglieno, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Ad allertare le volanti, durante uno dei molti passaggi nel quartiere, alcuni abitanti della zona che avevano notato uno strano andirivieni di giovani, anche notturno, all’interno di un civico e si erano insospettiti.

I poliziotti si sono così subito recati nell’appartamento e hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare. L’uomo aveva nascosto dietro ad un quadro appeso nell’ingresso 8 dosi di cocaina e 2 pezzi di hashish. In cassaforte rinvenuti 1100 euro e un bilancino.