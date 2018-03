Musica, l’Hip Hop ligure “alza il volume”. Casa degli Specchi, Sonny Willa e Risen live al Buridda

Genova. Il 31 Marzo presso il Laboratorio sociale occupato Buridda andrà in scena lo spettacolo organizzato da l’associazione culturale Subway Connection, portando a Genova la creme della creme dell’Hip hop Ligure, una iniziativa che sta a rimarcare il valore degli Mc’s e Dj’s liguri, garantendo uno spettacolo impegnato e scanzonato allo stesso tempo per tutti gli appassionati dell’Hip Hop.

Si esibiranno La Casa Degli Specchi un collettivo rap originario dell’estremo Ponente ligure, famosi per il loro stile paradossale e iconoclasta, Massimiliano Zanin (detto Janeosa), Alessandro Miotti (Antonov), Luciano Roggi (Roggy Luciano), Ermanno Adorni (Erma); i tre Mc’s sfoggiano uno stile unico, usando metriche e incastri allo stesso tempo aulici e stravaganti, collocandoli oltre qualunque cliché del rap italiano, il trio armato di una forte vena surrealista e dadaista affronta argomenti anche molto impegnati con un piglio cinico, ironico e fortemente critico, questo stile li fa risaltare in un ambiente troppo spesso piatto, i loro lavori sono unici stimolanti e mai banali.

Sabato prossimo il situazionista trio proporrà in live il loro ultimo album La Vita (Una Saga Coi Baffi) dove i tre Mc’s cercano di trovare una risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l’universo e tutto quanto armati di asciugamano e autoironia.

Sonny Willa è un Mc’s genovese ed è il rapper sconosciuto più conosciuto d’Italia, artista poliedrico, innovativo e ironico, capace di interagire con qualsiasi beat e collocabile nei più disparati scenari, abilità che sicuramente deriva dal suo passato di freestyler che lo ha portato a calcare i palchi di tutta Italia, di farlo conoscere al pubblico e di farlo collaborare con artisti importanti nella scena HH italiana come Cromo, Tedua, Izi e Rkomi con cui ha condiviso esperienze importanti e percorsi musicali.

Essendo il Rapper “sconosciuto più conosciuto” d’Italia lo troveremo sul palco dell L.S.O.A Buridda dove presenterà il suo nuovo album uscito per l’etichetta Platonica del cantautore Zibba, l’album “IN BOLLA” è un lavoro dove Sonny con i suoi testi stravaganti e ironici fa satira sui problematiche odierni, tratteggiando scenari surreali e divertenti ma da non prendere sotto gamba , un live che sarà un Cocktail di Satira e denuncia!

Risen fresco di contratto per B.m record è un ragazzo di origini napoletane ed Mc’ di enorme talento del capoluogo ligure, ha calcato ogni palco d’Italia attraversandola da parte a parte e di lungo in largo per i contest di freestyle dove ha ottenuto sempre grande apprezzamento dal pubblico e riconoscimenti dalle giurie, rendendolo di fatto un freestyler professionista e uno dei più forti di Genova e d’Italia.

Lo contraddistingue una metrica veloce e tagliente dal ritmo sincopato, è un artista in grado di cambiare registro lirico più volte in un singolo pezzo, facendo testualmente pendere dalle sue labbra il suo ascoltatore, il tutto condito dalla maestria di modulare l’ intonazione e la velocità, il ragazzo possiede uno dei flow più coinvolgenti e interessanti della città, il tutto arricchito da un rimario ricercato e di prim’ordine, tratterà argomenti underground immergendoci in scenarie e situazioni urban, un giovane panzer che ci asfalterà con la sua potenza.

Un live da non perdere dove Subway connection schiererà in Campo altri due Alfieri dell’hip hop nostrano a fare hosting per la serata, Trasgy Aron e Soft della formazione Overkill Army storico gruppo ligure, i due orchestreranno con maestri tutto lo spettacolo arriichendolo con la loro esperienza e fotta. Come se non bastasse in apertura e chiusura saranno presenti tutti i Subway dj’s(Og Jack , Drt, Dj Lio e Karma).