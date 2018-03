Musica, James Blunt apre al Porto Antico di Genova il tour italiano

Genova. Si aprirà a Genova, il 10 luglio ‪all’arena del Porto Antico, la tournée italiana di James Blunt, che torna nel nostro paese ‬con 5 concerti per il suo The Afterlove Tour. Oltre a Genova, infatti, ‪l’artista inglese si esibirà a Padova, al Pistoia Blues Festival, al Carpi Summer Festival e al‬ Roma Summer Fest,all’Auditorium Parco della Musica.

Per l’artista, che ha all’attivo 30 milioni di dischi venduti tra album e singoli, più di 625 milioni di views su YouTube e oltre 680 milioni di streams nelle piattaforme digitali, Il 2017 è stato un anno particolarmente ricco di soddisfazioni.

Quest’anno, infatti, l’artista inglese ha pubblicato il suo quinto album in studio, The Afterlove, anticipato dalla hit Love Me Better e ha iniziato il tour a supporto del disco. Il live è organizzato dalla DuemilaGrandiEventi, i biglietti si potranno acquistare sui circuiti Ticketone e Ticketmaster da mercoledì 7 marzo.