Municipio Centro Ovest, testa a testa tra Lega e Movimento 5 Stelle

Genova. Mentre il paese sta commentato il dato nazionale, in città continua la battaglia elettorale: è in corso, infatti, lo spoglio per la il Municipio II – Centro Ovest, composto dai quartieri di Sampierdareba e San Teodoro.

Lo spoglio alle 16 è ancora in corso: su 76 seggi, siamo a 55 scrutinati. E il risultato sembra quanto mai incerto. Da un lato tra i candidati presidenti è in testa Renato Falcidia di Lega con un momentaneo 34%, inseguito da Colnaghi Michele (M5s) al 30%, ma in ogni caso la maggioranza in consiglio sarebbe tutta da costruire.

Seguono infatti Buffa Matteo del Pd con un 24% e Mariano Passeri, Leu, con il 6,6% e Sergio Triglia (Pap) con il 3%. Tutto ancora è in gioco. I risultati definitivi entro il pomeriggio