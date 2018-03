Municipio Centro Ovest: “Pd, noi all’opposizione, il sindaco nomini un commissario super partes”

Genova. A quasi una settimana dall’esito delle elezioni per il rinnovo del consiglio del municipio Centro Ovest (Sampierdarena e San Teodoro) il Partito Democratico fa scendere le carte sul tavolo e annuncia che: “Nel pieno rispetto della volontà degli elettori, il Pd, con il proprio gruppo consiliare, si porrà all’opposizione nel consiglio del municipio Centro Ovest”.

“La giunta Bucci ha scelto a settembre un commissario politico per il Centro Ovest e, in barba alla più elementare opportunità politica, lo ha candidato alla presidenza del municipio”, spiegano in un comunicato congiunto i responsabili del Pd Genova, quello di Sampierdarena e San Teodoro e il gruppo consiliare in municipio. Il riferimento è a Renato Falcidia, esponente della Lega, nominato commissario dal sindaco e poi candidato alle elezioni.

“Ma il risultato elettorale ha già bocciato l’amministrazione Falcidia, non garantendogli una maggioranza autonoma – continuano i Dem – Adesso le forze che hanno vinto con programmi distanti dai nostri si devono assumere la responsabilità di governare. S e non sarà possibile arrivare a una maggioranza di governo, nessun commissario politico, ma un tecnico qualificato e super partes”.

“Anche un’eventuale ipotesi di nostra alleanza con il M5S è del tutto inconcepibile – chiariscono – considerate le evidenti divergenze sui programmi e i contenuti che ci separano, a cominciare dal tema dello sviluppo e delle infrastrutture”.