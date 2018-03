Municipio Centro Ovest, Michele Colnaghi, M5s: “Risultato storico, saremo decisivi”

Genova. “Siamo la prima forza politca anche nel Centro Ovest, abbiamo incrementato di 11 punti percentuali il nostro consenso rispetto a Giugno scorso, un risultato storico che premia la nostra coerenza e la nostra costante presenza sul territorio”

Con queste parole Michele Colnaghi, candidato alla presidenza del Municipio CEntro Ovest per il Movimento 5 Stelle, commenta il risultato del voto municipale, che conferma l’exploit dei pentastellati in tutto il territorio genovese.

“Sono soddisfatto del grande lavoro di squadra fatto con tutti i candidati e gli attivisti in questi anni e non soltanto in campagna elettorale – aggiunge – Correndo da soli siamo arrivati a soli due punti percentuali dalla coalizione di cinque liste del centro destra e parecchio sopra la coalizione di centro sinistra”

Ma dalle urne non è uscito nessuno vincitore netto: “Saremo decisivi per ogni decisione che riguarda il nostro Municipio, a partire dalla eventuale nomina del Presidente. Questo darà ai cittadini di San Pier D’Arena e San Teodoro garanzia di trasparenza e partecipazione. Ogni nostra scelta sarà fatta per amore del territorio e in linea con quanto dichiarato in fase di campagna elettorale”.