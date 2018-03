Multedo, tir sbaglia strada: retro ‘da brividi’ mentre la gente attraversa sulle strisce

Genova. Via dei Reggio, Multedo. Una mattina come tante. Una scena di “quotidiana pericolosità” simile a tante altre che negli anni gli abitanti hanno immortalato con telefoni e macchine fotografiche. Come si vede nel video girato questa mattina da un abitante del quartiere l’autobotte salendo da via dei Reggio sbaglia evidentemente strada e anziché girare a sinistra per prendere la A10 tira dritto.

Accortosi dell’errore il camionista non può far altro che tentare di rimediare: peccato che la retromarcia per un mezzo di quelle dimensioni in una strada stretta non sia uno scherzo, soprattutto quando subito dopo ci sono le strisce pedonali con le persone che attraversano mentre il camion procede all’indietro.

Nessun incidente per fortuna nella manovra, come è invece accaduto una decina di giorni fa quando un anziano quasi nello stesso punto è stato falciato da un camion. Gli abitanti insieme al comitato di quartiere sono tornati in strada con due giorni di proteste pacifiche per chiedere un intervento delle istituzioni che garantisca la sicurezza dei cittadini.

“L’incontro lo abbiamo chiesto e stiamo attendendo una risposta e soprattuto una data – spiega Enrico Opisso – se non arriverà è certo che torneremo a manifestare”.