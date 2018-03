Genova. Alle prime ore del mattino, un’ampia colonna di fumo si è alzata dalla zona industriale di Multedo.

Avvertiti sono arrivati sul posto i Vigili del Fuoco che hanno individuato la locazione dove l’incendio era in corso in via Bressanone.

Sul posto è stato constato che in fiamme era un cumulo di materiale di scarti di lavorazioni industriali: dopo pochi minuti il rogo era domato.