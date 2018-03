Multedo, in arrivo le telecamere “di Euroflora”. Il piano sicurezza di Garassino per il quartiere

Genova. Dai diamanti nascono i fiori, dai fiori le telecamere. A Multedo arriveranno i nuovi “occhi elettronici di sicurezza”, oggi predisposti per Euroflora.

La scelta dell’assessore Garassino arriva dopo un nuovo incontro con i cittadini del quartiere, che da qualche mese sono in pressing sulla giunta per l’arrivo di un centro di accoglienza: l’amministrazione comunale mesi fa aveva promesso delle “compensazioni”, ed ora queste sembrano arrivare.

Riasfaltatura delle strade, manutenzione della piscina, una maggiore illuminazione della zona e poi telecamere: “Tre telecamere che saranno utiizzate per la kermesse di Nervi, una volta finita, saranno installate a Multedo – ha dichiarato l’assessore Garassino durante il question time in Sala Rossa – nelle prossime settimane faremo un sopralluogo per capire tecnicamente dove possono essere messe, anche in base alle richieste dei cittadini”.

Ma queste tre apparecchi potrebbero essere i primi di altri in arrivo con il milione di euro destinato a Genova per il pacchetto sicurezza: “Stiamo valutando come e dove utilizzare al meglio le telecamere, quello che è certo è che lo faremo”