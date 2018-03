Morto nella voragine: blitz della polizia in comune

Genova. Blitz della squadra mobile questa mattina negli uffici del comune di Genova tra il Matitone e palazzo Tursi per acquisire documentazione utile all’inchiesta sulla morte di Emilio Quinto, l’uomo di 87 anni morto giovedì dopo essere precipitato nel buco di via Berno a San Fruttuoso.

La squadra mobile coordinata dal dirigente Marco Calì e dal sostituto procuratore Federico Manotti ha il compito di capire chi ha posizionato le transenne e se sono state messe in modo corretto visto che il pensionato sarebbe scivolato sotto una transenna mal posizionata che è stata poi sequestrata dagli investigatori.

Tra gli uffici dove sono stati acquisiti documenti quelli di Aster, la societá pubblica che si occupa delle manutenZioni stradali

Quinto, in base a una prima risultanza, sarebbe morto per arresto cardiaco ma non è chiaro se il malore sia giunto prima o dopo la caduta.