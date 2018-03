Molassana: il 32° Trofeo Caravella verso le finali

Genova. Il 32° Trofeo Caravella, fiore all’occhiello dell’attività del Molassana Boero che si svolge sino a Pasquetta con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Figc, LND, Coni ed Unicef, si avvicina alle finali.

In questa settimana a mettersi in evidenza, oltre agli oltre 2.000 giovani calciatori di età compresa tra i 5 e i 17 anni, c’è anche lo staff della società organizzatrice. “I volontari sono la forza del Molassana Boero per l’attenzione riservata a quest’importante manifestazione, ma anche per l’impegno regolarmente profuso nel seguire tutte le nostre squadre e i nostri impianti – è il pensiero del direttore sportivo Alfio Scala -. Per il Trofeo Caravella, il fatto che arrivino squadre importanti da tutta Italia è indice del grande valore acquisito in questi primi 32 anni. Noi, potendo disporre di un importante settore giovanile, abbiamo schierato moltissime squadre ma abbiamo dovuto far delle scelte in considerazione dell’ampia partecipazione delle squadre invitate”.

La situazione nella leva 2001 vede il Molassana Boero vincere il girone A (3-0 stamattina al Baiardo), il Ca de Rissi San Gottardo leader del girone B e l’Anpi Sport Casassa primo nel girone C. Per l’annata 2002 brillano James Academy e Campomorone Sant’Olcese. La vittoria del girone A della leva 2003 sarà decisa domani mattina alle 10 dalla sfida tra Molassana Boero e Ca de Rissi San Gottardo mentre James Academy sorride per l’affermazione nel girone B. Situazione apertissima nel girone A della leva 2004 mentre il girone B è agevolmente vinto dal Ligorna. Doppia vittoria e conquista del girone B per Molassana Boero Rossi nella leva 2005. Chiudono alla pari il girone C, a quota 5 punti, Goliardicapolis e Athletic Club Liberi mentre stasera alle 20,40 Bogliasco e Baiardo si disputano il girone D.

Nel MiniCaravella, leva 2006, nel girone B Campomorone-Sant’Olcese raggiunge quota 10 punti ed è irraggiungibile. Incertezza negli altri gironi. Ca de Rissi San Gottardo, San Bernardino Solferino, Baiardo e Campomorone-Sant’Olcese tirano momentaneamente le fila della leva 2007. Athletic Club Liberi, Baiardo e Genova Calcio hanno tutte quante 6 punti nella leva 2008. James, Athletic Mora, San Bernardino-Solferino e Baiardo appaiono in grande spolvero nella leva 2009. Nelle sfide della leva 2010, Genoa e Sampdoria conquista tre vittorie. Grande entusiasmo per bambini delle leve 2011 e 2012.

Il 32° Trofeo Caravella sta per entrare nel vivo con la presenza, nel weekend e lunedì, delle squadre giovanili di Alessandria, Carpi, ChievoVerona, Entella, Genoa, Sampdoria e Verona.