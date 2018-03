Metti un campo da tennis a De Ferrari, martedì grande festa per la Coppa Davis

Genova. Un campo da tennis in erba sintetica in piazza De Ferrari per portare il grande tennis della Coppa Davis al centro della città. Sul terreno di gioco i bambini di tutte le età potranno cimentarsi con le racchette da tennis e, per la gioia del pubblico, sarà possibile ammirare palleggiare i campioni azzurri.

Martedì 3 aprile, dalle 15 alle 19, l’evento che annuncia la sfida Italia-Francia, quarti di finale della massima competizione mondiale di tennis a squadre. Tra un allenamento e l’altro gli azzurri raggiungeranno il cuore di Genova per ricevere l’abbraccio della città e la carica in vista della prestigiosa sfida ai campioni del mondo.

I convocati per la sfida che vale la semifinale del prossimo settembre sono Paolo Lorenzi, l’esordiente Matteo Berrettini, Simone Bolelli, il ligure d’adozione Andreas Seppi (tesserato per il Tennis Club Santa Margherita Ligure) e il ligure doc Fabio Fognini. Daranno dimostrazione della loro abilità giocando con i bambini di tutte le scuole che hanno mostrato una passione per il tennis iscrivendosi al Torneo Ravano (il torneo dei più piccoli) nella sezione specifica di questa specialità.

“Un evento straordinario come la Coppa Davis non poteva essere presentato in modo “ordinario” – dice l’assessore comunale alla Cultura e alle politiche giovanili Elisa Serafini – per questo abbiamo deciso di trasformare piazza De Ferrari in un campo da tennis all’aperto. Per i cittadini sarà un momento di svago e di divertimento, per noi una grande occasione di marketing territoriale”.

“Abbiamo mantenuto la promessa fatta – commenta l’assessore allo Sport di Regione Liguria Ilaria Cavo – la Coppa Davis sarà un grande appuntamento di sport, unico per gli appassionati, ma anche un grande evento di piazza per tutti”.