Genova. Tempo prevalentemente soleggiato sulla Liguria ma con possibili locali note instabili durante il weekend.

Oggi, venerdì 23 marzo, comunque sereno su tutta la regione. Venti ancora moderati da nord al mattino tra genovese e savonese. Rotazione da sud ovest in giornata. Mare stirato/calmo, poco mosso al largo. Temperature in diminuzione nei valori minimi con gelate nelle zone interne, ma in deciso aumento nei valori massimi, saranno comprese sulla costa tra 5 e 17 gradi, nell’interno tra -8 e 10.

Domani, sabato 24 marzo, nubi sparse con qualche fenomeno possibile nelle zone interne sopratutto al mattino e al primo pomeriggio, quota neve sui 1200-1300m. Migliora ovunque dal tardo pomeriggio. Venti deboli da sud, in nuova rotazione da nord in serata. Temperature stazionarie.

Domenica 25 marzo, ancora burrasca da nord sulle cime appenniniche, allo sbocco delle vallate e in mare aperto. Venti moderati altrove. Il cielo sarà sereno quasi ovunque ma qualche debole nevicata interesserà le alpi liguri in mattinata con quota neve sui 1000m, qualche nube bassa si attarderà nelle zone interne del ponente.