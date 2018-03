Genova. Una depressione in approfondimento sul Golfo Ligure determinerà un fine settimana instabile sulla nostra regione. Saranno possibili rovesci ed occasionali temporali che saranno alternati a fasi più asciutte e soleggiate. Quota neve in calo nella giornata di domenica. Temperature in calo a partire da lunedi.

Al mattino tempo instabile dal Savonese di Levante fino allo Spezzino. Rovesci ed occasionali temporali in transito dai settori costieri verso le zone interne dove tenderanno a persistere maggiormente originando anche locali grandinate, quota neve sui 1000 metri.

Dal Varazzino verso ponente nubi sparse con belle schiarite e assenza di fenomeni. Nel pomeriggio nuclei instabili, occasionalmente temporaleschi, si formeranno sulla Valle Bormida, in parziale sconfinamento verso la Riviera delle Palme, ma in attenuazione prima di sera. Condizioni di variabilità a levante con occasionali rovesci anch’essi in attenuazione in serata, tempo nel complesso asciutto altrove.

Venti: Moderati da sud o sud-ovest al mattino, con cambi di vento in occasione dei temporali. Nel pomeriggio ventilazione meridionale ovunque moderata. Mari: Molto mosso, localmente agitato al largo.

Temperature: In aumento nei valori minimi, stazionarie o in locale diminuzione le massime

Costa: min 10/12°C, max 11°/14°C

Interno: min 3/6°C, max 8°/10°C