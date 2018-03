Genova. Settimana caratterizzata da clima rigido tipicamente invernale, stante il continuo l’afflusso d’aria gelida continentale. Avvisi: dal pomeriggio rinforzi di vento attesi fino a burrasca nella zona del Tigullio, di Capo Mele e delle valli imperiesi. Sono queste le previsioni di Limet, centro meteo ligure, per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, martedì 20 marzo, nubi addossate al versante nord dell’Appennino, dove non si escludono deboli precipitazioni a prevalente carattere nevoso a quote medio-basse. Nuvolosità irregolare lato costa, ma prevarranno i momenti soleggiati. Nel corso della giornata nuvolosità in intensificazione a partire dall’estremo levante, in successiva estensione al settore centrale; ancora possibilità per nevicate, deboli, ma più diffuso, lungo l’Appennino orientale e a ridosso delle Alpi Liguri e Marittime; in prevalenza asciutto sulla costa. Venti da grecale tra moderati e tesi, in rinforzo dal pomeriggio. Mare stirato sotto-costa, molto mosso al largo, tendente ad agitato in serata il bacino ovest.

Temperature in ulteriore diminuzione.

Costa: min +3/+8°C, max 8°/13°C

Interno: min -6°C (quota) /+5°C (fondovalle) , max -4°/+8°C

Domani, mercoledì 21 marzo, ancora venti forti settentrionali, rinforzi a burrasca tra la notte e il primo mattino. Tempo asciutto e in prevalenza soleggiato, nuvolosità concentrata sul versante nord dell’Appennino, più densa nella seconda parte della giornata. Venti ancora venti forti settentrionali, rinforzi a burrasca tra la notte e il primo mattino Mare agitato al largo per onda formata da terra, moto ondoso in graduale diminuzione dal pomeriggio/sera. Temperature: in ulteriore calo, specie in quota sull’Appennino.

Giovedì 22 marzo ancora venti forti settentrionali tra la notte e il mattino. Tempo asciutto e soleggiato sul versante marittimo, nubi sparse nell’entroterra; gelo in quota e a fondovalle; temperature ancora su valori inferiori alla media del periodo; si placa la ventilazione dal pomeriggio.