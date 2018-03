Genova. Condizioni di variabilità, ma nel complesso stabili, date dal passaggio di un debole sistema frontale a nord dell’arco alpino. Non ci sono avvisi particolari da parte dei previsori del centro meteo Limet. Insomma: tempo classicamente primaverile.

Oggi, martedì 27 marzo, cielo inizialmente poco nuvoloso; compattamento delle nubi sul settore centrale costiero nel corso della giornata, senza la minaccia di pioggia; velature/stratificazioni via via più spesse sul settore occidentale in avanzamento sul resto della regione. Venti con rinforzi da sud-ovest al largo sul mar Ligure. Mare poco mosso sotto-costa; dal pomeriggio moto ondoso in aumento per onda lunga da sud-ovest, specie a levante; in serata fino a molto mosso al largo, settore ovest.

Temperature stazionarie le minime; in calo le massime sul settore centrale costiero. Andranno sulla costa tra un minimo di 4 a un massimo di 15 gradi, nell’interno tra -4 e 16.

Domani, mercoledì 28 marzo, attenzione dalla sera: libecciata in rinforzo, Mar Ligure al largo, tendente ad agitato. Passaggi nuvolosi più densi sul settore centrale; dalla sera possibile incremento della nuvolosità sul centro-levante, specie a ridosso dei rilievi, non si escludono sgocciolii o piovaschi di breve durata. Temperature in aumento nelle zone interne e sull’Appennino.

Giovedì 29 marzo ancora libeccio teso e forte al largo. Passaggi nuvolosi a levante con possibilità di piovaschi o brevi rovesci in giornata, specie al confine con l’Appennino Tosco-Emiliano; stabile e nel complesso soleggiato altrove; ancora ventoso sul Ligure.