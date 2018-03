Meteo, tornano nuvole e precipitazioni. La Primavera gioca a nascondino

Genova. Una debole circolazione depressionaria situata sull’ovest del golfo Ligure, richiamerà correnti più umide dai quadranti meridionali con nubi basse lungo le coste del centro-levante, in graduale estensione al resto della regione.

Dando uno sguardo alle figure bariche sull’Europa e nei dintorni di essa, si può notare una profonda depressione appena a sud dell’Islanda, la quale convoglierà correnti atlantiche verso la Francia e la Spagna. L’alta pressione delle Azzorre rimane molto lontana dalle nostre zone e decentrata verso il Canada lasciando via libera così alle correnti perturbate atlantiche le quali si tufferanno verso il Mediterraneo nel corso dei prossimi giorni.

Durante le ore notturne, sulla Liguria, abbiamo assistito ad un generale aumento della nuvolosità bassa sul centro-levante, mentre sul savonese di ponente e sull’imperiese le nubi sono state meno presenti. Le temperature minime sono leggermente aumentate rispetto ai valori di ieri. Ecco i valori minimi registrati nei 4 capoluoghi di provincia dalla nostra RETE DI MONITORAGGIO:

Genova centro: +11,7°C

Savona: +12,3°C

Imperia: +10,4°C

La Spezia: +10,9°C

Nel corso della mattinata il cielo si presenterà generalmente nuvoloso da Savona verso levante, mentre a ponente della “Città della Torretta” avremo condizioni di cielo generalmente poco nuvoloso. Anche sul centro-levante saranno ancora possibili comunque delle fugaci schiarite. Nel corso del pomeriggio nubi in ulteriore aumento ed in graduale estensione verso ponente ma sempre senza precipitazioni. In serata possibilità per qualche locale pioviggine nelle zone interne del genovese e del Tigullio. Le temperature massime saranno stazionarie con punte fino a +16°C lungo le coste del’imperiese e fino a +15°C nei fondovalle dei versanti padani del savonese. Ventilazione tra debole e moderata con rotazione ciclonica, da sudest sul levante e da est-nordest sul ponente. Mare tra poco mosso e mosso, con moto ondoso in aumento dalla serata.