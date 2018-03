Genova. E’ scattata alle 6 l’allerta arancione per piogge diffuse e temporali che interessa tutti i bacini delle zone B e C. Per la zona B l’allerta arancione, alle 6 si trasformerà in giallo alle 16 e fino alle 20 mentre, sempre alle 20, la zona C passerà in giallo fino a mezzanotte. Per le zone A, D ed E allerta gialla fino alle 20 di oggi.

Secondo i rilevamenti di Arpal, diffusi questa mattina nelle ultime 12 ore le precipitazioni sono state diffuse sul territorio ligure, più intense hanno interessato la zona centrale della regione e in particolare il Ponente genovese, oltre ad alcune aree dell’entroterra imperiese.

In 12 ore si segnalano cumulate di 80 millimetri a Monte Pennello (Genova), 72.4 a Madonna delle Grazie (Genova), 68.8 a Mele (Genova), 68.2 a Genova Pegli, 63.2 al Passo del Turchino (Genova). Nel savonese Urbe Vara Superiore è a 50.2 millimetri, nell’imperiese Dolcedo a 33 millimetri, nello spezzino Cuccarello a 25.

Si sono avuti anche alcuni rovesci (7.4 millimetri in 15 minuti) a Madonna delle Grazie mentre la cumulata oraria massima, 22.6 millimetri, si sta registrando nell’ultima ora proprio nella stazione di Madonna delle Grazie.

Nell’immagine lo scatto radar delle 6.15 e la distribuzione delle precipitazioni areali nelle ultime 12 ore.

Sul resto della Regione non è che la situazione sia migliore. Infatti piove moderatamente un po’ ovunque con accumuli compresi tra i 15 ed i 30mm dalla mezzanotte .

Secondo i tecnici di Limet, nel corso della giornata la situazione non migliorerà ed in corrispondenza del passaggio del fronte freddo (che avverrà a metà giornata) non è escluso anche qualche colpo di tuono accompagnato da locali grandinate. Poi nel corso del pomeriggio inizierà la fase post-frontale con precipitazioni più disorganizzate ma non assisteremo ad un vero e proprio miglioramento.

Il profilo termico rimarrà invariato con temperature nelle medie del periodo. Lungo le coste non si salirà sopra i +13°C, mentre nelle zone interne le massime potranno raggiungere i +10°C.

Ventilazione tra debole e moderata da nord sul savonese, dai quadranti meridionali sul resto della Regione. In caso di temporali non sono esclusi colpi di vento di direzione irregolare. Mare mosso sottocosta, molto mosso al largo.