Genova. Un debole richiamo di correnti meridionali al suolo determinerà qualche piovasco nella mattinata di sabato segnatamente sul settore centrale della regione. Tra domenica e lunedi tempo discreto con nubi nelle zone interne senza conseguenze. Nuovo lieve calo delle temperature.

Previsioni valide per: sabato 24 marzo 2018

Cielo e Fenomeni: Al mattino nubi irregolari su tutta la regione, più intense tra il Golfo Paradiso, il Genovese e il Savonese di Levante dove saranno possibili occasionali piovaschi o rovesci, nevosi sopra i 1200 metri. Sul resto della regione tempo asciutto e in parte soleggiato. Nel primo pomeriggio trasferimento degli eventuali rovesci nelle zone interne dove agiranno in maniera sparsa ed irregolare. Lungo le coste schiarite in avanzamento dal mare con cessazione dei fenomeni. In serata generale miglioramento con cessazione delle precipitazioni ovunque e belle schiarite specie lato costa.

Venti: Moderati da sud-est al mattino e nel primo pomeriggio, in indebolimento e successiva rotazione a nord-est prima di notte. Mari: Da poco mosso a mosso.

Temperature: In aumento le minime, in contenuto calo le massime.

Previsioni valide per: domenica 25 marzo 2018

Cielo e Fenomeni: Nubi anche compatte sui crinali e lungo i versanti padani specie al mattino, ma con basso rischio di fenomeni. Lungo le coste tempo abbastanza buono a parte la presenza di nubi alte che potrebbero far apparire il sole come dietro ad un vetro smerigliato.

Venti: Moderati in prevalenza tra nord e nord-est. Mari: Poco mosso, localmente mosso al largo. Temperature: In lieve ed ulteriore calo.

Tendenza per: lunedì 26 marzo 2018

Cielo e Fenomeni: Bel tempo su tutte la regione a parte nubi nelle zone interne nell’arco della giornata senza conseguenze. Ancora un po’ freddo al mattino, temperature massime in aumento, vento moderato da nord al mattino, in rotazione a sud nel pomeriggio, mare generalmente poco mosso.