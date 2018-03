Genova. Fronti perturbati sulla Liguria da Ovest a Est questa mattina, spostati da correnti atlantiche. Secondo il il Limet, Centro Meteo Ligure, oggi coperto sul centro-Levante dove non si escludono locali e isolati rovesci, più probabili nei settori interni, schiarite anche ampie, alternate a passaggi nuvolosi a Ponente. In serata ulteriore deterioramento del tempo con cielo coperto ovunque. Si comincia a intuire come potrebbe essere il meteo per Pasqua e Pasquetta, l’ipotesi per ora è che potrebbero passare sotto un tempo prevalentemente asciutto.

I venti sono moderati da Sud/Sud Est oltre il promontorio di Portofino, forti da Sud Ovest sul centro-Ponente. Ventilazione in calo dal pomeriggio. Per chi dovesse andare in mare attenzione: raffiche di libeccio fino a 60km/h in mare aperto e mare agitato al mattino. Il mare sarà molto mosso, agitato sul Levante per onda formata da Sud Ovest. Moto ondoso in calo dal tardo pomeriggio

Temperature: stazionarie.

Sulla costa: min +7/+11°C, max +13°/16°C.

Interno: min 2/+6°C, max +8° (quote appenniniche) /+15°C (fondovalle versante padano)

Per domani il Limet ipotizza un passaggio piovoso su tutta la regione.