Genova. La perturbazione che ci ha interessato in questi giorni è in allontanamento lungo l’est Europa. Si allenta il flusso oceanico ela Liguria più beneficiare di una parentesi relativamente più stabile. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti di Limet, centro meteo ligure.

In mattinata sarà ancora possibile assistere a qualche rovescio giusto al confine con l’Appennino Tosco-emiliano. Inizialmente meteo variabile sul resto del levante, ma la tendenza è quella ad ampie schiarite a partire dal ponente della regione; durante le ore centrali della giornata possibile comparsa di nubi a sviluppo verticale nelle zone interne, specie sulle alpi liguri e sulle cime appenniniche del levante; non si escludono deboli e circoscritti episodi di instabilità. Rasserena ovunque dalla sera. Attenzione perché persiste la burrasca da Ovest-Sud-Ovest al largo, in attenuazione progressiva solo dalla sera. Mare da agitato a molto agitato, ma in diminuzione.

Temperature minime in diminuzione, massime in calo nelle zone in interne. Saranno comprese sulla costa tra 7 e 16 gradi, nell’interno tra -1 e 13.

Domani, mercoledì 14 marzo, nel complesso soleggiato e stabile, salvo residua nuvolosità concentrata essenzialmente sui rilievi del levante; nel corso della serata comparsa velature a iniziare dai settori di ponente. Venti inizialmente tesi da ovest-sud-ovest al largo, temporanei rinforzi su Capo Corso; tendenza a disporsi più da sud-ovest, intensità moderata. Mare molto mosso o agitato al largo; moto ondoso in diminuzione, più decisa dal pomeriggio. Temperature stazionarie.

Giovedì 15 marzo potrebbe invece tornare il maltempo e con esso piogge abbondanti nelle zone interne (imperiese, genovese orientale, Tigullio); nevicate abbondanti sulle Alpi Liguri; venti forti meridionali. Le previsioni sono ancora a verificare ma Limet non esclude tempo dunque perturbato su tutti i settori.