Genova. La perturbazione che ha portato l’allerta meteo sulla Liguria se n’è andata. Per lasciare spazio, però, all’arrivo di nuove correnti fredde da nord est che conquistano il centro Europa facendo piombare diverse aree in un clima pienamente invernale. Anche sull’Italia le temperature subiranno un deciso calo, seppur più contenuto. Ecco le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi, venerdì 16 marzo, al mattino belle schiarite alternate a nubi sparse alternate, residue piogge interesseranno il levante con qualche colpo di tuono. Dal tardo pomeriggio sera nuova intensificazione dell’instabilità tra Genova e Spezia con possibilità di fenomeni temporaleschi, nubi medio alte altrove. Venti moderati/forti di libeccio al largo, deboli da sud est sotto costa sul centro levante. Mare molto mosso per onda da sud ovest.

Temperature: stazionarie sulla costa comprese tra gli 8 e i 14 gradi, e nell’interno: tra gli zero e i 12.

Sabato 17 marzo, attenzione per una burrasca di libeccio dal pomeriggio al largo. Mare agitato con possibile mareggiata sulle coste esposte in serata. Instabilità latente con formazione di rovesci e temporali a macchia di leopardo. Saranno possibili grandinate e la quota neve si attesterà sui 900-1000 m lungo il versante costiero. Temperature in calo ovunque.

Domenica 18 marzo, ancora tempo instabile ma con fenomeni che entro la tarda mattinata si confineranno nelle zone interne, quota neve sin quasi sul fondovalle in caso di forti precipitazioni.