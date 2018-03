Genova. Inizio di settimana nel complesso soleggiato. Primi timidi tentativi di instabilità termo-convettiva nelle zone interne durante le ore centrali. Temperature in lieve aumento.

Cielo e Fenomeni: Al mattino cielo in prevalenza sereno. Nel pomeriggio innocuo transito di qualche nube medio-alta. Modesta formazione di cumuli sui contrafforti trebbio-avetani, ove non si escludono deboli e brevi episodi di instabilità. Ritorno del sereno ovunque in serata.

Venti saranno deboli da nord al mattino, in rotazione a sud-ovest nel corso del dì. Mari calmi od al più poco mossi, sia sotto-costa che al largo.

Temperature: Stazionarie od in lieve aumento.

Costa: min +6/+10°C, max +11°/15°C

Interno: min -4/+6°C, max +7°/+12°C