Mense scolastiche, Cgil chiede incontro al Sindaco, lunedi presidio a Tursi

Genova. Presidio con volantinaggio davanti a Palazzo Tursi ‪lunedì 26 marzo 2018 per ridiscutere alcuni aspetti del nuovo capitolato d’appalto in tema di mense scolastiche. A proclamarli la Filcams Cgil che: “A seguito dell’assenza di una risposta da parte del Comune di Genova – spiegano in una nota – alla richiesta di incontro urgente che gli abbiamo inoltrato in data 20/03/2018, la Filcams Cgil effettuerà insieme alle delegate sindacali di settore”.

I sindacati, con una lettera aperta, sollecitano il Comune di Genova, nella persona del sindaco Bucci e dell’assessore Fassio, a una convocazione per dare ai lavoratori attraverso la rappresentanza sindacale la possibilità di esprimere le preoccupazioni in vista del cambio di appalto, e a considerare le proposte di modifica al bando di gara e al capitolato in materia di lavoro e occupazione,

“Chiediamo il ritiro con proroga della gara al fine di poter fattivamente accordare modifiche condivise – spiega il sindacato – anche perché pensiamo che vi sia ancora spazio per quell’incontro che i lavoratori si aspettano dal sindaco Bucci e dall’assessore Fassio, al momento disatteso”.