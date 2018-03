Mense, in arrivo le modifiche al bando, “contributi associazioni recepiti”

Genova. Gli Assessori alle politiche educative e all’istruzione, Francesca Fassio, e al bilancio Pietro Piciocchi, comunicano che nella giornata di domani, 28 marzo 2018, saranno pubblicate le modifiche al bando di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per i prossimi 5 anni per la città di Genova.

Tali modifiche recepiscono i contributi emersi in sede di confronto con le associazioni dei genitori per gli aspetti legati alla qualità del cibo e del servizio e con tutte le sigle sindacali per gli aspetti concernenti la tutela dei lavoratori.

“L’Amministrazione – ha dichiarato l’assessore Fassio – ha dimostrato di saper ascoltare tutte le istanze, senza nessuna pregiudiziale ideologica, al fine di migliorare la qualità del servizio nell’esclusivo interesse della cittadinanza. La vittoria non è dei singoli ma dei cittadini genovesi”.

“Abbiamo fatto un lavoro – ha dichiarato l’assessore Piciocchi – che punta sulla qualità del cibo, su un sistema maggiormente attrattivo per gli investimenti nel ripristino di cucine esistenti, la riduzione dei tempi di percorrenza e il rafforzamento di controlli e penali. In più abbiamo recuperato un rapporto con genitori e comitati, che tutti i giorni vivono il mondo della scuola, dai quali abbiamo ricevuto un contributo fondamentale per migliorare questo servizio di rilevanza fondamentale per la cittadinanza”.