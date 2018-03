Master: Marco Barone e Roberta Canevelli primeggiano a Busto Arsizio

Genova. Cinque podi sono stati conquistati dai Master liguri, impegnati lo scorso fine settimana a Busto Arsizio, in Lombardia, nella quinta prova del circuito nazionale, la più frequentata come numero di partecipanti, che ha visto in pedana anche numerosi atleti stranieri.

Roberta Canevelli (Cesare Pompilio, nella foto) si impone per la terza volta in questa stagione nel fioretto femminile categoria 2 e Marco Barone (Circolo della Spada Liguria) conquista la sua prima vittoria nel circuito, salendo sul gradino più alto del podio nel fioretto maschile categoria 1.

Terzo posto, e quindi podio, anche per i due rappresentanti di Genovascherma, Linda Kaiser nella sciabola femminile categoria 2 e Gianni Bottino nella spada maschile categoria 3 e per Alexis Bruno (Circolo della Spada Liguria) nella spada maschile categoria 0.

Da segnalare anche i buoni piazzamenti di Paolo Frosi (Circolo Scherma Savona), sesto nel fioretto maschile categoria 1, di Roberto Faldini (Circolo Scherma Savona), settimo nella sciabola maschile categoria 3, ancora di Roberta Canevelli (Cesare Pompilio), sesta nella spada femminile categoria 2, di Joy Marino (Cesare Pompilio) e di Leonardo Patti (Circolo della Spada Liguria) rispettivamente quinto e ottavo nella spada maschile categoria 3.