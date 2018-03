Mareggiata a levante, Anas chiude le gallerie di Sant’Anna tra Sestri e Lavagna

Genova. A causa della forte mareggiata che sta colpendo soprattutto le coste del levante, Anas ha disposto – dopo le 9e30 – la chiusura delle gallerie di Sant’Anna, tra i Comuni di Sestri Levante e Lavagna.

Il transito è consentito soltanto ai mezzi del trasporto pubblico locale e ai mezzi di soccorso.

Le previsioni meteo danno un calo della forza dei colpi di mare nelle prossime ore. “Non appena inizierà a calare Anas ha confermato riapertura del tratto”, spiega la sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio.

Le deviazioni sono segnalate in loco mediante segnaletica provvisoria. Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell`Ordine per la gestione della viabilità. L’alternativa per muoversi tra i due comuni, come sempre, è l’autostrada A12.