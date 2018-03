Marco Oddera alla guida della Olympia PGP volley anche il prossimo anno

Genova. Marco Oddera confermato tecnico della Olympia volley PGP, società di pallavolo che milita nel campionato di Serie D e si trova al comando del girone B; la notizia è giunta oggi attraverso un comunicato diffuso alla stampa e sulla pagina Facebook della società.

Il testo completo del comunicato: “La società Olympia PGP volley ufficializza per la prossima stagione il tecnico Marco Oddera e lo promuove a Direttore tecnico del settore femminile e allenatore della prima squadra nazionale. Per la prossima stagione la società ha intenzione di investire pesantemente sulle attività giovanili, cercando di chiudere accordi con società vicine e portare a Voltri una B2 femminile, mettendo a disposizione del tecnico una rosa di giocatrici che possa ben figurare nel campionato nazionale e come priorità il ritorno delle atlete che sono andate via dalla Liguria a giocare”.

La società punta a un aumento qualitativo del movimento genovese, tenendo nel mirino le categorie nazionali.