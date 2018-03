Genova. La Polizia ha arrestato tre genovesi, due uomini di 28 e 39 anni e una donna di 31, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, sequestrando oltre 5,6 chili di droga.

I poliziotti del commissariato San Fruttuoso si sono recati ieri presso l’abitazione del più giovane dei tre che, da alcuni giorni, non dava più notizie di sé, né coi familiari né al lavoro. Avuto accesso all’appartamento condiviso con gli altri due, gli agenti hanno immediatamente avvertito il forte odore tipico della marijuana e, a terra, ai piedi di un letto, hanno notato numerose infiorescenze della pianta.

Foto 2 di 2



Hanno pertanto proceduto ad una perquisizione, rinvenendo e sequestrando lo stupefacente, per la maggior parte marijuana e hashish, ma anche oppiacei, cocaina e ketamina, in parte raccolto in grossi sacchi o in tavolette, in parte già suddiviso in singole dosi.

Sequestrati, inoltre, circa 8000 euro in contanti, un bilancino elettronico e due rotoli di pellicola trasparente usati per il confezionamento, un’agenda dove era annotata la contabilità e i tre smartphone degli arrestati.

I tre ora si trovano in carcere. L’indagine di polizia è partita dalla denuncia del padre del 28enne. Ha raccontato agli agenti come il figlio fosse caduto in depressione e fosse stato, progressivamente, circuito dall’altra coppia.