Manifestazione a Cornigliano per dire no al Petrolchimico, l’adesione del comitato di Fegino

Il Comitato spontaneo cittadini Borzoli e Fegino aderirà alla manifestazione del 7 aprile 2018 organizzata dai cittadini di Cornigliano per dire no allo spostamento del Petrolchimico nelle aree ex Ilva. Lo rende noto lo stesso comitato in una nota.

“Le motivazioni che ci spingono ad aderire e partecipare alla manifestazione, sono le stesse che ci vedono impegnati, da tempo, nella mobilitazione che stiamo portando avanti a seguito dello sversamento di 680 mila litri di petrolio nei nostri torrenti, causato dalla rottura di una tubatura dell’oleodotto dell’azienda IPLOM presente con i depositi nel nostro quartiere – si legge nel comunicato – si tratta ovviamente dell’incompatibilità tra attività fortemente impattanti, dal punto di vista sanitario e della sicurezza, e la loro presenza in luoghi altamente urbanizzati”.

“I tanti incidenti che nel tempo si sono verificati, ultimo quello che a Livorno ha causato purtroppo la morte di due operai e ferimento di altri, devono necessariamente mettere in discussione la presenza e la compatibilità di tali insediamenti nei centri abitati – spiega il comitato di Fegino – senza che si debbano ulteriormente subire i ricatti occupazionali che han fatto, per troppo tempo, sacrificare salute e sicurezza delle persone a favore di posti di lavoro dove anche i lavoratori sono messi troppo spesso a rischio”.

“Per questo se non fossero disponibili aree lontane dai centri abitati che consentano una totale sicurezza, si dovrebbe avere il coraggio di intraprendere strade verso una seria e pianificata riconversione ecologica dell’economia anche nella nostra città, che darebbe comunque la possibilità di creare posti di lavoro compatibili , sia con quelle che son le linee cui anche il nostro paese ha aderito, affinché l’impatto ecologico dell’uomo sul nostro pianeta venga ridotto , sia il diritto delle persone a vivere in ambienti salubri e sicuri”.