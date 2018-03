Mani nei cassonetti contro le sanzioni “anti poveri” del Comune: “Ci vengano a multare”

Genova. Con le mani nei cassonetti, in un’azione di disobbedienza civile, per dire no all’ordinanza allo studio da parte del Comune di Genova che prevede misure repressive per la gestione del decoro urbano tra cui le tanto discusse sanzioni per chi venga sorpreso a cercare nei cassonetti dei rifiuti.

L’iniziativa, che si terrà domani sabato 17 marzo alle 11 nel centro storico (appuntamento in piazza Banchi) è stata lanciata da Sinistra Italiana. Parteciperanno il consigliere regionale di Sinistra Italiana Gianni Pastorino, la consigliera del municipio Medio Ponente Nadia Carì e il neo eletto consigliere del Municipio Centro Ovest Mariano Passeri (Liberi e uguali), oltre al coordinatore provinciale di Sinistra Italiana Genova Bruno Pastorino.

“L’ordinanza anti poveri è infame e deprecabile. L’assessore venga a multarci di persona, oppure ritiri le nuove disposizioni” dice Gianni Pastorino.