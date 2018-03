Genova. Chi ci ha giocato sa che il campo di calcio Mauro Morgavi – o semplicemente “il Morgavi” – in salita Millelire, sulla alture di Sampierdarena, è uno dei più ventosi della galassia di impianti sportivi nella periferia genovese.

Il vento che rende molte partite dilettantistiche più epiche di quanto siano, purtroppo, non ha risparmiato il campo a 5 interno all’impianto, in queste ore, provocando danni per diverse migliaia di euro.

La società che gestisce il Morgavi, la Sampierdarenese (storico club, nato di fatto nel 1946 dopo la fusione della Sampierdarene 81 con l’Andrea D’Oria), ha pubblicato sulla propria pagina Facebook alcune immagini eloquenti dei danni registrati. Alberi caduti sul prato del campo, panchine semi-distrutte, la struttura a rete montata sul campo collassata.

“Le condizioni meteo di questi giorni hanno messo in ginocchio il nostro Campo Sportivo Morgavi. Come sempre faremo il massimo per garantire al più presto le attività dei nostri ragazzi. #forzasampi #forzalupi #nonsimolla” il messaggio dei responsabili della scuola calcio.