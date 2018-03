L\'Uovo di Pasqua che ti regala di cinema!

Genova. Per festeggiare la Pasqua 2018 CIRCUITO CINEMA GENOVA insieme a ROSSI dal 1947 hanno creato l’uovo di cioccolato che regala il cinema!

Le Uova di Pasqua, in vendita nei cinema di Circuito Cinema Genova e nei punti vendita Rossi, sono elegantemente rifinite con l’inconfondibile marchio della prestigiosa confetteria genovese e contengono: un coupon valido per n.2 ingressi utilizzabili tutti i giorni, singolarmente o in coppia, fino al 31 AGOSTO 2018. Gli ingressi sono utilizzabili in tutti i Cinema parte di Circuito Cinema Genova e nell’Arena Estiva al Ducale.

Le Uova di cioccolato Circuito Cinema Genova & Rossi sono disponibili da subito, al prezzo di 16€, in tutti i cinema del Circuito genovese: Ariston – City – Sivori – Odeon – Corallo e nelle confetterie Rossi ® Via Galata, 30/; Rossi ® Via Cesarea 21r.

SPACCA L’UOVO, PORTA A CIRCUITO CINEMA GENOV IL TUO COUPON,

ED ENTRA AL CINEMA!

INFO: 010 583261 | WWW.CIRCUITOCINEMAGENOVA.COM