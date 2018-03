L’Italia al voto, ecco i numeri dell’affluenza alle urne a Genova

Genova. E’ del 19,38% il dato di affluenza alle urne in Italiacon un aumento di poco meno di 5 punti rispetto al 14,94% che era stato riscontrato alla stessa ora, a livello nazionale, nelle elezioni politiche del 2013. In provincia di Genova si è registrato il 22,32%. Sono questi i numeri, alle ore 12.00 dell’affluenza alle urne elaborati dal sito del Ministero dell’Interno.

I dati nazionali, quindi, confermano solo in parte le prime impressioni degli osservatori che parlavano di affluenza abbastanza alta anche se nel 2013 si votava anche io lunedi. Già dalle prime ore del mattino, infatti, anche a Genova non erano mancate code ai seggi elettorali, con tempi di attesa più lunghi rispetto alle ultime consultazioni. In Liguria, comunque, la percentuale di crescita resta inferiore rispetto a quella nazionale.

in tutta la regione, alle ore 12.00 si è registrato un 21,81% in crescita di circa due punti rispetto al 19,20% delle politiche precedenti. Situazione solo di poco migliore a Genova, dove l’affluenza alle urne è stata del 22,31% nella città capoluogo.

Le code, comunque, potrebbero derivare anche dalle nuove procedure, con l’introduzione del sistema del “codice antifrode” da apporre sulle schede, oltre a un afflusso alle urne da parte dei genovesi che è comunque salito, anche se di poco meno di due punti rispetto alle politiche del 2013 quando, alle ore 12, il dato registrato era del 20,50%