Si riapre la corsa per il primo posto nel campionato di Prima categoria, Girone C grazie alla netta vittoria della Caperanese nel big match di giornata contro l’Isolese capolista. Sotto una forte pioggia le due squadre si giocano carte importanti per il proseguo della stagione che ha visto lungamente isolesi e chiavaresi, guidare la classifica.

I verdiblù sanno bene che una sconfitta rappresenterebbe forse il definitivo addio ai sogni di vincere il campionato; al contrario una vittoria rilancerebbe le ambizioni di Levaggi e compagni. Per questo i locali iniziano subito attaccando e mettendo in difficoltà la squadra ospite. Al 19° il vantaggio con Assalino che batte una punizione da posizione defilata. La palla viene messa in mezzo in cerca di una deviazione che non arriva, ma il movimento del nugolo di uomini trae in inganno Moscato, portiere dell’Isolese che non interviene e la palla entra.

Isolese che nel primo tempo fatica ad uscire dalla propria metà campo e si fa vedere solamente per un tiro telefonato di Leto che Perazzo para senza problemi. Si va alla ripresa e la Caperanese ipoteca la vittoria con il raddoppio di Levaggi che si esibisce in un tiro imprendibile dai 25 metri: palla sotto l’incrocio e gran gol. Passano cinque minuti e i chiavaresi dilagano ancora con Levaggi che riceve una palla bassa all’altezza dell’area piccola. Stop di destro e tiro di sinistro che coglie in controtempo il portiere.

Raggiunta la sicurezza la Caperanese si adagia sugli allori e l’Isolese si ricorda di essere la prima della classe. Così al 69° Rossetti accorcia con un colpo di testa che beffa Perazzo con un pallonetto ravvicinato. Sei minuti dopo tocca ad Amirante rilanciare le speranze biancoverdi. Il numero 9 viene dimenticato in area di rigore, riceve un pallone radente e gira in porta per il 3-2. Nel suo miglior momento, l’Isolese perde definitivamente la gara per un grossolano errore del portiere Moscato che sbaglia completamente il passaggio servendo Levaggi, che ringrazia e cala l’hat-trick.

Vince anche il Varazze che rischia molto a Genova contro la Stella Sestrese, ma alla fine passa in rimonta. Verdiblù che cercano di allontanarsi dalla zona playout, mentre il Varazze è in piena lotta promozione. Ospiti che passano in vantaggio all’8° con Colombi che si ritrova la palla buona in area dopo una serie di rimpalli fortunosi e la scaraventa in porta.

Il gol scuote i genovesi che reagiscono e schiacciano gli avversari sfiorando il gol con Aufiero e pareggiando poi con Rovelli che batte Maralino con un tiro radente ad incrociare. Al 24° i sestresi completano la rimonta con Parisi che calcia dal limite, trova una deviazione e batte così l’incolpevole Maralino. Varazze che si ritrova sul finire di frazione con Mori che è astuto nel battere tutti sul tempo ed intervenire su un cross in mezzo. La rete decisiva arriva nel secondo tempo con Perone che risolve una mischia in area al 67° e riporta avanti i suoi, stavolta definitivamente.

Lotta serrata che prosegue sia per la vetta, ma anche per i playoff che al momento attuale è difficile pensare che non si terranno. Il San Gottardo mantiene la quinta posizione grazie allo 0-2 con cui si impone a Sciarborasca. Per i biancorossi le reti di Prestanizzi e Camarda entrambi nel secondo tempo. Tutto facile per il Bogliasco poi che regola 1-5 il Ravecca.

Vittoria dei bogliaschini avvalorata da quanto succede al 18° quando Maghamifar atterra Sechi in area. Nell’occasione arriva un rosso diretto per il difensore biancorosso. Dal dischetto va lo stesso Sechi che non sbaglia e fa 1-0. Il Ravecca, però nonostante l’uomo in più viene raggiunto dal gol di Rattini al 27° che si ripete al 46° siglando il sorpasso clamoroso del Bogliasco.

Nella ripresa il Bogliasco non fatica anche in inferiorità numerica. Al 70° Veroni mette il punteggio al sicuro. Poco più tardi è Calissi a calare il poker, mentre D’Elia all’84° fissa il punteggio sull’1-5.

Vittoria importante perla Sampierdarenese che vincendo sulla Vecchiaudace Campomorone, probabilmente scava il solco fra le prime 6 e l’accoppiata formata dagli stessi biancoblù e il Via dell’Acciaio che patiscono al momento 5 punti di distanza. A Campomorone si vede un primo tempo equilibrato ed avaro di emozioni. Nel secondo tempo Tedeschi ha lo spazio giusto e infila Pelizza. La Vecchiaudace cerca il pari con poca convinzione, si scopre ed all’80° i giochi si chiudono con il gol di Rossi.

In coda alla classifica il Prato viene sconfitto fra le mura amiche dal Begato grazie alla rete di Giampieri che giunge sul filo di lana del primot tempo. Gara brutta, spigolosa e avara di emozioni, ma alla fine il Begato scavalca i rossoneri che restano in penultima posizione e si rilancia per la corsa alla salvezza.

La squadra bianconerablù è la sola a fare punti tra le ultime mentre il Voltri 87, ad un passo dalla zona tranquilla, cede al Cà de Rissi. Vantaggio dei padroni di casa al 18° con Comberiati, pescato in verticale da Barbieri. Palla che l’attaccante biancorossoblù piazza nell’angolo opposto e 1-0. Nel secondo tempo subito l’occasione del raddoppio locale con Moreno che calcia a botta sicura, ma la palla si stampa sulla traversa. Così poco più tardi il Voltri trova il pareggio con Pretto. Gara che continua in equilibrio, finché Barbieri non prende in mano il gioco e sigla il gol della vittoria con un 2-1 che non ammette repliche.

Infine il Via dell’Acciaio supera chiaramente la Calvarese. Due squadre che possono chiedere ancora poco a questo campionato, ma che comunque (o forse proprio per questo), giocano al massimo. Primo tempo bloccato, per vedere i gol si deve aspettare il secondo. Al 76° De Vincenzo fa 0-1. Poi sale in cattedra il neo entrato Bosio che piazza una doppietta e la chiude.