Lilli e Camilla, sorelline in cerca di una famiglia

Genova. Lilli e Camilla sono due vivacissime sorelline di circa quattro mesi, arrivate da Catanzaro, futura taglia medio – grande. Sono loro le protagoniste di oggi per la rubrica quotidiana #portamiacasa. Genova24 vi porta a incontrarle al rifugio Sherwood, in Val Bisagno.

“Trovate in una spiacevole situazione, sono state accudite e fatte arrivare a Sherwood all’inizio dell’anno grazie a una volontaria genovese – raccontano i volontari – con l’intento di dare loro la possibilità di trovare una famiglia che le accolga per sempre”.

Sono entrambe molto socievoli sia con le persone che con gli altri cani. Non sono spaventate ma, al contrario, molto curiose di scoprire il mondo, correre e farsi coccolare. Da brave cucciolotte esuberanti, amano giocare: tra di loro, con altri cani di diverse età e con le persone. Molto dolci e di compagnia, ideale sarebbe una famiglia con uno stile di vita dinamico che possa soddisfare il loro desiderio di movimento e scoperta progressiva del mondo.

Si affidano separatamente o insieme; entrambe vaccinate, chippate e con l’obbligo di sterilizzazione.

Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento, chiamate il numero 3497182222; vi aspettiamo presso il Rifugio Sherwood – NoiRandagi Onlus, Via Bavari 37 R.

Mail: info@noirandagi.it