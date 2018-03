Liguria, l’Istat parla di 6000 lavoratori in meno. Toti: “Senza drammatizzare ci rimbocchiamo le maniche”

Genova. “Senza entusiasmo e senza drammatizzare continuiamo a rimboccarci le maniche”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, commenta i dati sull’occupazione nella nostra regione resi noti da Istat.

“Questi dati sono molto disaggregati e, tra l’altro non registrano i contratti stagionali corti o cortissimi, tipico del nostro territorio e, quindi, inviterei tutti a non strumentalizzare la situazione. La realtà, fotografata – spiega Toti – è che per la prima volta, nello scorso anno, le partite IVA aperte in questa regione sono state più di quelle chiuse, che tutti i settori sono sostanzialmente in crescita e che il calo degli occupati è tendenzialmente legato al calo demografico che ha investito la nostra regione. E quindi, avendo fatto calare il numero dei cittadini, ha fatto evidentemente calare anche il numero degli occupati”. Qualche preoccupazione in più, però, arriva dalla provincia di Imperia, dove la situazione è più complessa.

“L’industria è in ripresa, gli occupati nella città di Genova, Savona e La Spezia sono sostanzialmente quelli del 2008, e quindi siamo tornati un livello pre crisi. Soffre, è vero, la provincia di Imperia perché è una città che ha perso il suo modello di sviluppo e su cui stiamo investendo, a partire dell’agroalimentare, per cercare di rilanciarla”.

Secondo l’Istat dal raffronto con il 2016 emerge che gli occupati nella regione scendono di 6.469 unità. Ed è un dato preoccupante se si pensa che è in controtendenza rispetto a quello positivo di tutto il Nord Ovest. In Liguria gli occupati passano da 609.550 nel 2016 agli attuali 603.081 (- 1.1% rispetto al 2016). Quelli del Nord-Ovest e della media nazionale sono +76 mila occupati (+ 1.1 per cento) nel primo caso e + 265 mila (pari al + 1.2 per cento) nel secondo.