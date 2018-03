Chiavari. Dopo il doppio successo di gran valore, con Parma e Cremonese, l’Entella torna ad incassare una sconfitta, la tredicesima stagionale.

I biancocelesti hanno giocato una buona partita, ma il Palermo ha fatto valere la sua caratura, andando a segno una volta per tempo. La squadra di casa, però, non si è abbattuta e non ha rinunciato a lottare, accorciando le distanze ad una decina di minuti dal termine e cercando fino alla fine di strappare un pareggio.

La cronaca. Alfredo Aglietti schiera l’Entella con un 3-5-2 con Iacobucci; Benedetti, Ceccarelli (cap.), Cremonesi; De Santis, Ardizzone, Acampora, Crimi, Gatto; De Luca, La Mantia.

A disposizione ci sono Paroni, Massolo, Aliji, Belli, Troiano, Icardi, Eramo, Llullaku, Di Paola, Currarino, Brivio, Aramu.

Il Palermo guidato da Bruno Tedino si presenta con un 3-5-2 con Pomini; Struna, Rajkovic, Szyminski; Rispoli (cap.), Murawski, Jajalo, Gnahoré, Rolando; Coronado; La Gumina.

In panchina siedono Maniero, Posavec, Trajkovski, Moreo, Balogh, Chochev, Aleesami, Fiordilino, Fiore, Nestorovski.

Dirige la partita Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, con l’assistenza di Valerio Colarossi (Roma 2) e Maurizio De Troia (Termoli); quarto uomo Matteo Gariglio (Pinerolo).

Sin dai primi minuti Gatto si mostra molto intraprendente; tra gli ospiti si mette in evidenza Gnahoré che tocca molti palloni. All’8° il primo tiro in porta: palla da Coronado a Rispoli, cross per La Gumina che di sinistro chiama Iacobucci ad una semplice parata.

All’11°, sugli sviluppi di un angolo, il Palermo protesta per una presunta trattenuta ai danni di Gnahoré, che poi commette fallo.

Al 14° Jajalo lancia per Rispoli che da pochi passi colpisce la traversa; sul pallone si avventa Coronado che lo mette in rete. La sua posizione, però, è irregolare e Fourneau annulla.

Al 17° i rosanero passano in vantaggio: Coronado serve La Gumina che salta un avversario, entra in area da destra e in diagonale batte Iacobucci.

Al 19° viene ammonito Jajalo per un fallo su Acampora. Lo stesso Acampora al 20° ci prova dalla distanza: alto.

Al 23° palla da Gnahoré a Murawski, conclusione da fuori area, Cremonesi la smorza e Iacobucci blocca.

Cremonesi si fa male e al 27° lascia il posto ad Aliji. Al 28° affondo di Crimi sulla sinistra, cross sul secondo palo dove Ardizzone schiaccia di testa debolmente, senza creare problemi a Pomini.

La difesa locale è ancora chiamata agli straordinari, nel respingere cross e tentativi di incursioni dei siciliani.

Al 41° Entella pericolosa con De Luca che dialoga bene con La Mantia e spara un diagonale che sfiora la traversa.

Dopo un minuto di recupero si va al riposo con il Palermo in vantaggio per 1 a 0.

L’Entella, dopo aver finito in crescendo la prima frazione, riparte bene nel secondo tempo. Al 2° Gatto mette in mezzo dalla destra, De Luca all’altezza del dischetto conclude e manda alto sopra la traversa.

Al 4° Gatto atterra Rolando sulla fascia sinistra; la punizione ospite non va a buon fine.

Chiavaresi pericolosi all’8°: lancio per De Luca, Pomini esce a vuoto, Rispoli evita il peggio e allontana.

Al 9° viene ammonito Struna che atterra De Luca; i biancocelesti non sfruttano il calcio da fermo.

Al 13° Aramu prende il posto di Crimi. Al quarto d’ora un fallo di Struna provoca una punizione dai trenta metri; la calcia Aramu dalla trequarti, stacco di La Mantia che non trova la porta per pochi centimetri.

Al 16° una conclusione di Aramu dai venti metri, centrale, non crea problemi a Pomini. Al 22° Murawski serve Coronado che si gira e conclude dalla distanza mandando alto di poco.

L’Entella cerca in ogni modo di rendersi pericolosa, badando a non scoprirsi troppo per non farsi infilare in contropiede. Al 24° Benedetti lancia De Luca, il quale cerca La Mantia che arriva di poco in ritardo all’impatto col pallone.

Al 27° ripartenza ospite: La Gumina serve Murawski, da questi in area a Gnahorè calcia debolmente: facile la presa di Iacobucci.

Al 28° Troiano, al rientro da un infortunio, prende il posto di Acampora; tra i rosanero entra l’ex Moreo per La Gumina.

Al 29° Coronado cerca di servire Gnahorè; De Santis, in scivolata, lo anticipa ma manda la sfera sul palo, per poi infilarsi in rete. Iacobucci smanaccia ma non riesce a respingere ed è 0 a 2.

L’Entella prova a reagire. Al 31° punizione per i locali, azione insistita sotto la porta palermitana con la girata finale di Troiano sulla quale si distende Pomini.

Al 33° girata di La Mantia, deviata in angolo. Al 35° i chiavaresi accorciano le distanze: conclusione rasoterra di Gatto dai venticinque metri, Struna devia e mette fuori gioco Pomini.

L’Entella ci crede. Al 36° Gatto si fa spazio per il tiro e calcia a rete: alto di poco.

Aramu, che con il suo ingresso ha rivitalizzato la squadra locale, ci prova due volte. Al 38°, su punizione, il suo mancino è bloccato da Pomini. Un minuto dopo chiama il portiere ospite alla respinta con un tiro dai venti metri.

Gli ultimi tentativi dei locali non vanno a buon fine; De Luca viene pescato due volte in fuorigioco.

Nei quattro minuti di recupero il Palermo riesce a chiudere l’Entella nella sua metà campo e la partita finisce con il risultato di 2 a 1 per gli ospiti.

In classifica l’Entella continua a navigare ai margini della zona retrocessione, dove ogni punto conquistato può far la differenza. Le restano da giocare ancora 10 incontri.