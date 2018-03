Lega, festa in corso Italia nel ricordo di Rosy Guarnieri

Genova. “Questa sera saremo in tanti e insieme ricorderemo Rosy. A lei, indimenticabile guerriera, dedichiamo lo storico risultato ottenuto dalla Lega. Vi aspetto!”. Così Edoardo Rixi, attraverso la sua pagina Facebook, annuncia la festa della Lega in programma questa sera al ristorante Da Giacomo di corso Italia, a Genova, ma non dimentica il lutto che ha colpito il suo partito: la prematura scomparsa di Rosy Guarnieri, già sindaco di Albenga e neo eletta in Parlamento.

Guarnieri, siciliana trapiantata in Liguria, era diventata anche segretario cittadino della Lega e presidente del Distretto socio sanitario albenganese.

Rixi, che ha listato a lutto il simbolo del partito nella propria pagina Facebook, chiama a raccolta per la serata il “popolo” della Lega. Saranno presenti i candidati liguri.