Bogliasco. Ampia vittoria per le ragazze del Bogliasco Bene che nel 14° turno di Serie A1 si sbarazzano senza troppi problemi della Florentia, infliggendo alle toscane un pesantissimo 13-3.

Dopo un avvio di gara caratterizzato da tanti errori sotto porta, la sfida si accende nella seconda parte del primo tempo quando Giulia Viacava trova le prime due reti della sua ottima giornata. Gli squilli di Zimmerman su rigore e di Rogondino in superiorità permettono a Bogliasco di ipotecare il successo finale già al termine dei primi otto minuti di gioco.

Nel secondo parziale Rambaldi, Dufour e ancora Viacava infliggono altre tre reti alle fiorentine che viceversa restano ancora ferma al palo, abbandonando prematuramente qualsiasi velleità di rimonta. Nonostante l’ampio vantaggio, Bogliasco non alza il piede dall’acceleratore neanche dopo il cambio vasca, mettendo a referto un nuovo tris di marcature questa volta con Cocchiere, Maggi e Dufour. A metà tempo, però, la Florentia trova finalmente la via del gol, violando per ben tre volte la porta biancazzurra.

Poco male per le levantine che nell’ultimo quarto blindano nuovamente la propria rete, nel frattempo passata dalle mani di Carlotta Malara a quelle di Elena Falconi, non desistendo però dall’allungare ulteriormente con la doppietta della solita Viacava e l’acuto finale di Boero.

Con questo successo le bogliaschine salgono al quarto posto solitario in classifica, distanziando di 2 lunghezze Milano e Roma e restando a meno 1 dal Rapallo.

“Tutto molto bene – commenta a fine incontro Mario Sinatra -. Per nostra natura tendiamo a faticare in questo tipo di partite, non riuscendo spesso a trovare la giusta concentrazione. Oggi invece siamo state brave a scendere in vasca con la mente lucida e a mantenere alti i ritmi per tutta la gara, nonostante il risultato potesse indurci a prenderci alcune pause ben prima della sirena finale. Segno che evidentemente stiamo procedendo nel nostro cammino di crescita“.

Il tabellino:

Bogliasco Bene – Rari Nantes Florentia 13-3

(Parziali: 4-0, 3-0, 3-3, 3-0)

Bogliasco Bene: Falconi, Viacava 5, Zimmerman 1, Dufour 2, Trucco, Millo, Maggi 1, Rogondino 1, Boero 1, Rambaldi Guidasci 1, Cocchiere 1, Casey, Malara. All. Sinatra.

Rari Nantes Florentia: Banchelli, Rorandelli 1, Cortoni, Cordovani, Cotti, Lapi 1, Sorbi, Francini, Nesti 1, Giannetti, Marioni, Bartolini, Perego. All. Sellaroli.

Arbitri: R. Colombo e A. Guarracino.

Note. Nessuna uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Bogliasco 6 su 10 più 1 rigore segnato, Florentia 1 su 7.