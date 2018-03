Genova. Tanto coraggio, moltissimo sangue freddo, forse anche un po’ di incoscienza. Di qualunque cosa si sia trattato è servito a una donna di circa 60 anni, cassiera del supermercato Carrefour Express di via Fereggiano, nel quartiere di Quezzi (il punto vendita all’inizio della via, in basso), per far desistere dal loro intento due rapinatori. Armati.

Che fosse una pistola vera oppure una riproduzione giocattolo, non si sa. Ma la dipendente del negozio, di fronte a quello sconosciuto che – volto coperto da un casco integrale – gliel’ha prima puntata contro in viso e poi sulla schiena, non ha ceduto. Non ha ceduto alla richiesta di aprire la cassa. E il rapinatore, con il complice che restava sulla porta d’ingresso a fare da palo, anche lui con un casco a coprire il volto, se ne sono andati.

Foto 2 di 2



I fatti sono accaduti ieri sera, poco prima delle 21. Alla cassa, testimone, c’era anche un’altra cliente. Dopo che i rapinatori sono fuggiti, a bordo di un’auto nera, sono stati avvertite le forze dell’ordine. Del caso si stanno occupando i carabinieri della stazione di San Martino.