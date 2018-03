In una domenica livida sia per il colore del cielo che per quello del cuore di molti tifosi del calcio, addolorati per la scomparsa del difensore della Fiorentina Davide Astori, mancato nella notte di sabato. Rimandate tutte le gare professionistiche, sono scese in campo regolarmente invece i campionati dilettantistici a partire dalla massima competizione, la Serie D.

Giornata negativa per la Lavagnese che vede sfumare, forse definitivamente, le speranze di accedere alla zona playoff con la sconfitta rimediata in terra toscana contro la nuova capolista Ponsacco. Su un campo pesante e indegno della categoria, i liguri giocano una buona gara, non demeritando mai ed anzi mettendo alle strette la squadra avversaria.

La sconfitta per 2-0 non deve ingannare i tifosi perché le reti arrivano proprio nei momenti migliori per la squadra di Venuti che subisce il vantaggio al 44° su un rapido contropiede del Ponsacco che passa con Giani. Il raddoppio giunge in apertura di ripresa che arriva grazie ad una prodezza balistica di Doveri che dal limite dell’area raccoglie una respinta e coglie la porta a fil di palo. Sconfitta immeritata, e un riposo, quello che arriva adesso, ben meritato per cercare di chiudere la stagione nel miglior modo possibile.

Scoppiettante la gara fra Finale e Ligorna, squadre che cercavano entrambe punti per la corsa salvezza anche se da posizioni diverse. I genovesi cercavano di fare passi importanti per chiudere il discorso prima possibile. I giallorossi invece hanno urgente bisogno di vincere per cercare di uscire dalla zona playout o almeno di trovare una posizione privilegiata per poterli affrontare al meglio.

Proprio per questo i finalesi approcciano alla gara con un piglio battagliero, tanta concentrazione e voglia di vincere che si concretizza dopo appena cinque minuti con Capra che supera Fenderico. Al 21° il raddoppio è di Conti che sembra aprire la giornata nera dei genovesi, ma proprio nel miglior momento dei giallorossi arriva uno svarione difensivo che consente a Dall’Osso di impattare su calcio d’angolo al 27° e riaprire la corsa.

Nella ripresa il Ligorna rientra con più fiducia e conquista metri, mentre il Finale perde sicurezza. Così i biancoblù iniziano a spingere trascinati dalle giocate illuminanti di Chiarabini e dal dinamismo di Zunino e Gallotti. Al 63° così proprio Zunino scappa via in velocità al diretto avversario, entra in area, ma viene messo giù dal portiere Gallo. Rigore per il Ligorna che dal dischetto presenta Chiarabini, infallibile in giornate come questa. Passa appena un minuto e il Finale, in evidente stato confusionale va addirittura sotto. Ancora Chiarabini calcia dalla media distanza, pasticcio di Gallo che si devia la palla in porta e il Ligorna passa in vantaggio. I finalesi a questo punto si rianimano, come se avessero subito uno schiaffo e tornano ad attaccare, ma ci vuole una prodezza di Figone per consentire ai giallorossi di ottenere un (meritato) punto. Tiro potente e preciso dal limite e 3-3 che si fissa sul tabellino.

Fra le squadre in lotta per la salvezza c’è il Sestri Levante che viene clamorosamente battuta in casa dallo Scandicci, terz’ultima della graduatoria che con i tre punti ottenuti torna a sperare nei playout. I toscani arrivano in Liguria con la consapevolezza di avere un solo risultato a disposizione. I corsari si possono dire quasi del tutto fuori dalla zona pericolosa.

Certo è che una vittoria nell’ultimo turno avrebbe fatto fare un passo probabilmente decisivo ai rossoblù. La gara è equilibrata per almeno una ventina di minuti, poi alla prima vera azione offensiva, Gori trova un diagonale vincente dal limite dell’area. Il Sestri non reagisce e il primo tempo scorre via con i fiorentini che non corrono rischi. Il rientro dagli spogliatoi è migliore per i sestrini che dopo tre minuti pareggiano con un’azione personale di Orlando, fortunato nella conclusione che viene deviata da un difensore che trae in inganno il portiere ospite Martinelli.

L’inerzia della gara a questo punto sembra arridere ai rossoblù che, però al 60° restano in dieci per un fallo di reazione piuttosto stupido da parte di D’Ambrosio. Episodio decisivo, dato che sei minuti dopo con una manovra avvolgente lo Scandicci trova il decisivo gol di Saccardi, ancora un tiro in diagonale che beffa Adornato.

Ora pausa per la Coppa Italia (nessuna ligure impegnata nei quarti di finale). Al rientro, il 18 marzo, il Ligorna ospiterà l’ormai spacciato Valdinievole Montecatini, fanalino di coda del campionato. Il Sestri Levante ritornerà al “Sivori” che attende il Real Forte Querceta, mentre per la Lavagnese trasferta toscana contro il Seravezza.