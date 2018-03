Ladro recidivo, ruba “di tutto” ma poi si tradisce e fa arrestare in un supermercato di Sampierdarena

Genova. Ancora furti nei supermercati di Genova. Ieri la polizia è intervenuta sia a Sampierdarena sia a Sturla. Nel primo caso, il ladro è entrato in azione al mattino in via Buranello. L’uomo ha agito sotto gli occhi del personale addetto all’antitaccheggio che lo ha fermato oltre la barriera delle casse.

Ha restituito le tre confezioni di formaggio appena rubate e due confezioni di pasta per dentiera. Poi ha dato una violenta spallata a chi lo stava trattenendo e ha guadagnato la fuga.

I poliziotti delle volanti e del commissariato Cornigliano, grazie alle descrizioni fornite, lo hanno rintracciato poco dopo con in mano una confezione di colla per piastrelle da 5 chili e lo hanno arrestato per tentata rapina impropria.

Nel giro di poco tempo aveva rubato la pasta per dentiere in farmacia, il formaggio al supermercato e la colla per piastrelle in un negozio di sanitari. Il maltolto è stato restituito ai proprietari e lui, 48enne genovese, pregiudicato per reati contro il patrimonio, sarà giudicato con rito direttissimo.

Altro colpo in via Sturla, nel pomeriggio. I poliziotti del commissariato Foce-Sturla stavano transitando nella zona quando hanno ricevuto la segnalazione di un furto avvenuto poco prima nei pressi di un supermarket e la descrizione del responsabile, una donna che, per guadagnare la fuga, aveva spintonato una dipendente del supermercato.

Gli operatori l’hanno immediatamente fermata mentre stava scappando di corsa lungo la strada. Dentro la borsa aveva la merce rubata poco prima per un valore di circa 20 euro. Arrestata per tentata rapina, la 54enne genovese, pregiudicata, sarà processata questa mattina con rito direttissimo.