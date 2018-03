La promessa del sindaco a Pra’: “Vogliamo creare un parco sull’angolo estremo del terminal”

Genova. Un parco con aree picnic e spazi verdi dove, oggi, c’è una distesa di asfalto, in un angolo ritagliato all’attuale terminal Psa (ex Vte) di Pra’. E’ il progetto raccontato ai cittadini del quartiere del ponente genovese dal sindaco Marco Bucci durante l’incontro seguito alla riunione della terza giunta “itinerante” e che, oggi, ha toccato proprio la delegazione celebre per il basilico. L’incontro con i comitati si è tenuto nel centro remiero, nell’area cosiddetta della “fascia di rispetto”.

Marco Bucci ha raccontato di avere chiesto all’Autorità di Sistema portuale la concessione di una porzione, oggi scarsamente utilizzata, del terminal e che corrisponde all’estremità della pista ciclabile lungo il canale di calma.

“Credo che sia uno dei luoghi più affascinanti di Genova – ha detto il sindaco – da lì si vede tutta la città ed una zona che va sicuramente valorizzata”. Nel progetto, che però dovrà fare i conti con i piani di sviluppo del terminal, c’è anche la creazione di una banchina per l’ormeggio di piccole imbarcazioni da diporto.

“Sarà una riqualificazione molto importante – continua il sindaco – per restituire alla città il su rapporto con l’acqua”. Bucci ha parlato anche della possibilità di inserire nel piano triennale dei lavori pubblici alcuni interventi su arredi urbani e illuminazione per la zona di Pra’ Palmaro rimasta esclusa dai lavori di restyling legati ai fondi Por.

Confermati 130 mila euro da parte del Comune di Genova per l’organizzazione della 63esima regata delle antiche Repubbliche marinare che si svolgerà il prossimo 3 giugno a Pra’. Così durante la giunta “itinerante” tenuta oggi al centro remiero di Pra’, appunto, e durante la quale si sono affrontate alcune questioni legate al grande evento.

“Oltre al palio in sé – dice il consigliere delegato allo Sport Stefano Anzalone – organizzeremo degli eventi collaterali, sportivi e non, una quadrangolare di rugby con squadre delle stesse città impegnate nel palio, e una competizione di nuovo al centro I Delfini, oltre a altre iniziative legate al pesto, alla cucina di pesce e altro ancora”.

Previsto un corteo storico nella serata del 2 giugno. Dalla riunione di giunta è emerso inoltre che Amiu e Aster effettueranno alcuni interventi di sistemazione dell’area vicina al campo di regata. “Potatura di piante, rizollatura di prati, bonifica di tutti gli spazi lungo il canale che possano essere utilizzati come spalti – continua Anzalone – e poi opereremo con il dragaggio di parte del canale dove si trovano delle piccole barche affondate”.