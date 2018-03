Recco. La Pro Recco fa suo in scioltezza il testacoda della 19ª giornata di Serie A1: nella piscina di Santa Maria Capua Vetere i biancocelesti battono l’Acquachiara per 22 a 0.

Contro i campani ultimi in classifica, mister Vujasinovic lascia a riposo molti big e dà spazio ai giovani del vivaio Pelliccia, Brolis e Gallingani, all’esordio nel massimo campionato negli ultimi minuti di gara al posto di Massaro.

Troppo ampio il divario tecnico tra le due squadre, al punto che i napoletani non sono riusciti a segnare nemmeno un gol. Top scorer di giornata Ivovic, a segno sette volte.

Il tabellino:

Acquachiara ATI 2000 – Pro Recco 0-22

(Parziali: 0-6, 0-4, 0-6, 0-6)

Acquachiara ATI 2000: Cicatiello, Di Maro, De Gregorio, Spooner, Zazzaro, M. Ronga, M. Stellet, Barberisi, Blanchard, Tozzi, Centanni, J. Lanfranco, Lamoglia. All. Iacovelli.

Pro Recco: Massaro, Brolis, Alesiani 5, Bruni 5, Pelliccia, A. Ivovic 7, E. Caliogna, Figari 2, F. Filipovic 2, Aicardi 1, N. Gitto, Gallingani. All. Vujasinovic.

Arbitri: Nicolosi e Pascucci.

Note. Superiorità numeriche: Acquachiara 0 su 4, Pro Recco 7 su 10 più 2 rigori di cui 1 segnato. Nessuno uscito per limite di falli.