Genova. Un minuto di silenzio atipico, con la voce di Lucio Dalla (“Le rondini”) e le immagini di Davide che scorrono sui maxi schermi, giocatori abbracciati, senza divisione di squadra.

Occhi lucidi in campo e sugli spalti per ricordare il il capitano della Fiorentina, scomparso domenica scorsa: anche il Ferraris si è fermato in raccoglimento per il giovane atleta “nazionale”.

La pioggia non fermato il calcio: dopo il via libera della Protezione Civile e delle autorità amministrative, l’arbitro ha verificato le condizioni del campo dando l’ok per il match