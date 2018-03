La magia di Genova sotto la neve spopola sui social

Genova. Oltre 64mila visualizzazioni in sole 24 ore, ma il numero è in continua crescita grazie alle numerose condivisioni su facebook che hanno superato le 1100. Sono i numeri del successo del video messo in rete da #LaMiaLiguria.

Immagini uniche, girate nei giorni dell’emergenza, che mettono insieme scorci suggestivi e riprese aeree di Genova e dei suoi dintorni sotto la neve.

Lo spettacolo della neve in riva al mare, girato tra Boccadasse, Nervi e il centro storico, con videocamere e droni, è stato diffuso attraverso canali istituzionali de La Mia Liguria.