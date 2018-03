Tornano in vasca le ragazze della Luca Locatelli e del Rapallo che stanno affrontando, non senza difficoltà, il campionato di Serie A2. In particolare le ruentine sono in netta difficoltà, con la casella dei punti ancora ferma a quota 1, figlia anche dell’ultimo ko subito in trasferta a Varese contro una squadra tutto sommato abbordabile per le gialloblù che effettivamente giocano per oltre metà partita alla pari con le lombarde andando ad impattare 2-2 e 0-0 i primi due quarti.

A decidere la gara è il rientro in vasca con Varese che trova due reti alle quali Rapallo non riesce a replicare. Poi nell’ultima parte di gara arriva l’allungo decisivo delle locali che vanno sul 6-3, punteggio che diventa finale. Per Rapallo unica nota positiva, la tripletta di Tignonsini in grande spolvero. Troppo poco per sperare di risalire la china.

Torna a fare punti invece la Locatelli e lo fa in una delle partite sulla carta più difficili, a Firenze contro la seconda in classifica. Le ragazze allenate di Carbone, costretto a casa per malattia e sostituito da Garalti, vanno in vantaggio con Figari, ma vengono raggiunte dalle locali. Nel secondo quarto le fiorentine mettono la testa avanti con una bordata di Baldi.

Si cambia campo e la Locatelli torna subito in gara con Tedesco, ma poi Firenze guadagna un rigore che ancora Baldi è fredda a battere. Le toscane arrivano al doppio vantaggio con la tripletta di Baldi, ma Gamberini riapre tutto nel finale di frazione e si va all’ultima parte di incontro sul 4-3 per Firenze. Le genovesi capiscono che possono fare il colpo esterno perché le padrone di casa non sembrano granché in forma e Tedesco si conferma letale nei primi secondi di frazione con il gol del 4-4. Poi Nucifora completa la rimonta con il 4-5. Firenze ha la possibilità di tornare in gara su rigore, ma Benvenuto in porta para il secondo rigore di serata. Ciò nonostate Baldi è incontenibile perché trova il gol del 5 pari, Figari riporta avanti la Locatelli, ed ancora la calottina numero 7 toscana fissa il punteggio sul 6-6. Firenze che deve ringraziare la sua giocatrice, autrice di 5 reti sulle 6 totali, mentre le lontre ringraziano anche Benvenuto, che para due rigori su tre.

Nel prossimo turno la Locatelli attende Bologna, squadra alla portata delle lontre, mentre Rapallo è attesa a una gara difficilissima contro Como.